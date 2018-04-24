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    При обстреле боевиками Дамаска погибли два мирных жителя, 14 ранены

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Два мирных жителя погибли, 14 ранены при обстреле боевиками южных кварталов Дамаска в воскресенье.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    "Двадцать второго апреля боевики незаконных вооруженных формирований из квартала Мухайям-эль-Ярмук подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Мидан, Аль-Каззаз, Зайнаб, Кадем и Дзахера в южной части Дамаска. Погибло два и ранено 14 мирных жителей", — сказал Евтушенко.

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