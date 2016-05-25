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    При обстреле Алеппо боевиками погибли четыре человека

    Среди жертв - как минимум три женщины

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли и еще пять пострадали в результате обстрела боевиками жилых районов города Алеппо на северо-западе Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство SANA.

    Несмотря на перемирие, Алеппо регулярно обстреливают боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" и ее союзники.

    В среду снаряды упали в районах Салах-эд-Дин и Эль-Ашрафия. По данным агентства, среди жертв - как минимум три женщины.

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