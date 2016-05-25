При обстреле Алеппо боевиками погибли четыре человека

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли и еще пять пострадали в результате обстрела боевиками жилых районов города Алеппо на северо-западе Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство SANA.

Несмотря на перемирие, Алеппо регулярно обстреливают боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" и ее союзники.

В среду снаряды упали в районах Салах-эд-Дин и Эль-Ашрафия. По данным агентства, среди жертв - как минимум три женщины.