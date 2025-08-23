При обстрелах ВС РФ Днепропетровщины один человек погиб, девять пострадали

В результате обстрелов российскими войсками двух районов Днепропетровской области Украины девять человек пострадали, один погиб.

Как передает Report, об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале.

"На Синельниковщине сегодня 9 пострадавших от вражеских ударов. Один человек, к сожалению, погиб. Искренние соболезнования родным и близким", - написал он.

По словам Лысака, всего в районе при атаках беспилотниками и УАБами повреждены 7 частных домов и микроавтобус.

"Также пострадала и Никопольщина. Противник попал по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской громадам. Применял FPV-дроны и артиллерию. Зацепило газопровод и линию электропередач. Люди невредимы", - подытожил он.