​При обрушении золоторудной шахты в Танзании погибли 19 человек

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Танзании 19 золотодобытчиков-нелегалов погибли на северо-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, инцидент произошел накануне, когда тоннель в шахте в районе Кахама танзанийской области Шиньянга обрушился, в результате чего горняки, работавшие в шахте, оказались заблокированы под землей.

Причины обрушения тоннеля пока неизвестны.

В полиции рассказали, что тела всех погибших подняли, однако поисковая операция продолжается.