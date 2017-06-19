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    При обрушении здания в штате Монтана пострадали более 50 человек

    Обвалилась часть балкона летнего коттеджа, на котором находились люди© Facebook

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Свыше 50 человек пострадали в результате частичного обрушения здания в штате Монтана.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье представители медицинского центра города Калиспелл.

    Инцидент произошел в лесном поселке неподалеку от населенного пункта Лейксайд. По имеющимся данным, часть балкона летнего коттеджа, на котором находились несколько десятков человек, обвалилась.

    Пострадавшие были госпитализированы, два пациента находятся в критическом состоянии. В число пострадавших входят в том числе дети и пожилые люди.

    Причины обрушения неизвестны. Правоохранительные органы проводят расследование происшествия.

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