При обрушении здания в штате Монтана пострадали более 50 человек

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Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Свыше 50 человек пострадали в результате частичного обрушения здания в штате Монтана.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье представители медицинского центра города Калиспелл.

Инцидент произошел в лесном поселке неподалеку от населенного пункта Лейксайд. По имеющимся данным, часть балкона летнего коттеджа, на котором находились несколько десятков человек, обвалилась.

Пострадавшие были госпитализированы, два пациента находятся в критическом состоянии. В число пострадавших входят в том числе дети и пожилые люди.

Причины обрушения неизвестны. Правоохранительные органы проводят расследование происшествия.