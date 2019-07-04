При обрушении здания в Сеуле есть погибший и раненые

Один человек погиб и трое пострадали в результате обрушения здания на юге Сеула в Южной Корее.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным пожарных, пятиэтажное здание с одним подземным этажом обрушилось в четверг.

Здание, расположенное на четырехполосной дороге, рухнуло на три машины, в двух из которых было по два пассажира.

Двух женщин во внедорожнике удалось спасти и перевезти в ближайшую больницу в течение получаса после происшествия. Два других пассажира были заперты в седане более трех часов. Мужчину в возрасте 31-го года вытащили в бессознательном состоянии, его спутницу – 29-летнюю женщину за рулем автомобиля – удалось вытащить из салона, однако уже через пару минут врач констатировал ее смерть.