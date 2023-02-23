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При обрушении угольного карьера в Китае погибли пять человек

При обрушении угольного карьера в Китае погибли пять человек Как минимум пять человек погибли, шесть получили травмы и 48 пропали без вести в результате обрушения горной породы в угольном карьере на севере КНР.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 19:16
При обрушении угольного карьера в Китае погибли пять человек

Как минимум пять человек погибли, шесть получили травмы и 48 пропали без вести в результате обрушения горной породы в угольном карьере на севере КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Центральное телевидение Китая.

Ранее телеканал проинформировал, что в момент обрушения в карьере находились 57 человек. ЧП произошло в среду в автономном районе Внутренняя Монголия на территории аймака Алашань.

На месте аварии работают около 1 тыс. спасателей, власти задействовали более 150 единиц техники. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.

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