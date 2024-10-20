При обрушении трапа паромного причала в Джорджии погибли не менее 7 человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения паромного причала на острове Сапело в Джорджии.
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По его словам, несколько человек были доставлены в больницы, а команды береговой охраны США, пожарной службы округа Макинтош, Департамента природных ресурсов Джорджии ведут поисково-спасательную операцию в воде.
Джонс рассказал, что трап на причале рухнул и люди упали в воду. Это произошло, когда большое количество людей собралось на острове, чтобы отметить праздник общины Гулла-Гичи, потомков черных рабов.
"Подтверждено семь смертей", - сказал Джонс. В момент обрушения на причале находились не менее 20 человек.
Причины инцидента выясняются.