При обрушении трапа паромного причала в Джорджии погибли не менее 7 человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения паромного причала на острове Сапело в Джорджии.

По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения паромного причала на острове Сапело в Джорджии.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press , об этом сообщил представитель Департамента природных ресурсов штата Тайлер Джонс.

По его словам, несколько человек были доставлены в больницы, а команды береговой охраны США, пожарной службы округа Макинтош, Департамента природных ресурсов Джорджии ведут поисково-спасательную операцию в воде.

Джонс рассказал, что трап на причале рухнул и люди упали в воду. Это произошло, когда большое количество людей собралось на острове, чтобы отметить праздник общины Гулла-Гичи, потомков черных рабов.

"Подтверждено семь смертей", - сказал Джонс. В момент обрушения на причале находились не менее 20 человек.

Причины инцидента выясняются.