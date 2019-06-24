При обрушении строящегося здания в Камбодже погибли 24 человека - ФОТО

При обрушении строящегося здания на юге Камбоджи погибли 24 человека, в том числе 4 женщины.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает издание Khmer Times.

Обрушение строящегося здания в провинции Преа-Сиануквиль на юге Камбоджи произошло около 05:00 по местному времени.

Издание сообщает, что работы по поиску других возможных жертв продолжаются круглосуточно, поскольку считается, что в здании могло быть до 60 человек, которые жили там, пока строились верхние этажи. На место прибыл премьер Хун Сен.

Власти провинции заявили, что расчистили до 50% обломков.