При обрушении строящегося моста в Индии погибли не менее 17 человек

Минимум 17 человек погибли в результате обрушения строящегося железнодорожного моста на востоке Индии.

Минимум 17 человек погибли в результате обрушения строящегося железнодорожного моста на востоке Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в среду около 10:00 по местному времени примерно в 20 км к северо-западу от города Аиджал.

"Найдены тела 17 человек, многие числятся пропавшими без вести", - цитирует агентство Press Trust of India представителя полиции.

По предварительным данным, в момент обрушения на строительной площадке находились 35-40 человек. Ведутся спасательные работы.