При обрушении на золотом руднике в Мали погибли не менее 48 человек

По меньшей мере 48 человек погибли в результате обрушения на незаконно эксплуатируемом золотом руднике на западе Мали.
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Согласно информации, на кустарную шахту, где в поисках золота работала группа женщин, упал экскаватор. По сведениям источника, говорившего с агентством на условиях анонимности, по меньшей мере 48 человек погибли на месте происшествия, еще около 10 с тяжелыми травмами были доставлены в местную больницу.
"Некоторые источники сообщают о примерно 50 погибших. Однако на данный момент сложно подтвердить точное число, поскольку число может возрасти в любой момент из-за тяжести некоторых травм", — сообщил чиновник Xinhua.
На месте инцидента продолжается спасательная операция.