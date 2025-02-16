При обрушении на золотом руднике в Мали погибли не менее 48 человек

При обрушении на золотом руднике в Мали погибли не менее 48 человек

По меньшей мере 48 человек, большинство из которых — женщины, погибли в результате обрушения на незаконно эксплуатируемом золотом руднике на западе Мали.

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