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При обрушении на золотом руднике в Мали погибли не менее 48 человек

При обрушении на золотом руднике в Мали погибли не менее 48 человек По меньшей мере 48 человек, большинство из которых — женщины, погибли в результате обрушения на незаконно эксплуатируемом золотом руднике на западе Мали.
Другие страны
16 февраля 2025 г. 07:07
При обрушении на золотом руднике в Мали погибли не менее 48 человек

По меньшей мере 48 человек погибли в результате обрушения на незаконно эксплуатируемом золотом руднике на западе Мали.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, в районе Кениба региона Каес.

Согласно информации, на кустарную шахту, где в поисках золота работала группа женщин, упал экскаватор. По сведениям источника, говорившего с агентством на условиях анонимности, по меньшей мере 48 человек погибли на месте происшествия, еще около 10 с тяжелыми травмами были доставлены в местную больницу.

"Некоторые источники сообщают о примерно 50 погибших. Однако на данный момент сложно подтвердить точное число, поскольку число может возрасти в любой момент из-за тяжести некоторых травм", — сообщил чиновник Xinhua.

На месте инцидента продолжается спасательная операция.

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