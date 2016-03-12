 Наверх
    Закрыть фоторежим

    При обрушении на шахте в Пакистане погибли 7 человек

    В момент инцидента в шахте работали более 60 человек

    Баку. 12 Марта. REPORT.AZ/ Обвал туннеля произошел на угольной шахте в Пакистане, погибли семь человек, 10 получили ранения, 45 заблокированы под завалами.

    Как передает Report со ссылкой на «Синьхуа», инцидент произошел в районе федерально управляемой племенной области Оракзай на северо-западе Пакистана.

    В момент инцидента в шахте работали более 60 человек. Аварийные службы прибыли на место ЧП, однако у спасателей нет под рукой достаточных спецсредств, чтобы достать людей из-под завалов. Операцию по спасению осложняет наступившие темнота и дождь, отметил представитель местной власти Шаукат Юсуфзаи.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi