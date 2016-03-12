При обрушении на шахте в Пакистане погибли 7 человек

Баку. 12 Марта. REPORT.AZ/ Обвал туннеля произошел на угольной шахте в Пакистане, погибли семь человек, 10 получили ранения, 45 заблокированы под завалами.

Как передает Report со ссылкой на «Синьхуа», инцидент произошел в районе федерально управляемой племенной области Оракзай на северо-западе Пакистана.

В момент инцидента в шахте работали более 60 человек. Аварийные службы прибыли на место ЧП, однако у спасателей нет под рукой достаточных спецсредств, чтобы достать людей из-под завалов. Операцию по спасению осложняет наступившие темнота и дождь, отметил представитель местной власти Шаукат Юсуфзаи.