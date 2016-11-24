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    При обрушении на электростанции в Китае погибли 22 человека

    Еще несколько человек находятся под завалами

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В результате обрушения на строящейся электростанции в китайской провинции Цзянси погибли 22 человека, еще двое пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает «Синьхуа».

    Около 8:00 по местному времени (3:00 по Баку) на электростанции в городском округе Фэнчэн обрушилась строящаяся охлаждающая башня электростанции. Предположительно, еще несколько человек находятся под завалами. На место происшествия уже прибыли медики и спасатели.

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