При обрушении на электростанции в Китае погибли 22 человека

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В результате обрушения на строящейся электростанции в китайской провинции Цзянси погибли 22 человека, еще двое пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает «Синьхуа».

Около 8:00 по местному времени (3:00 по Баку) на электростанции в городском округе Фэнчэн обрушилась строящаяся охлаждающая башня электростанции. Предположительно, еще несколько человек находятся под завалами. На место происшествия уже прибыли медики и спасатели.