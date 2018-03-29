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    При обрушении крыши на складе в Пакистане погибли 12 человек

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Крыша обрушилась на складе в пакистанском городе Суккур в среду, 12 человек погибли, 13 пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Geo News со ссылкой на источники в местной больнице.

    Обрушение произошло в результате взрыва газа, отмечает телеканал. Утечка произошла из-за использования химического вещества при работе нелегально установленной на складе сушильной камеры. Пострадавшие доставлены в больницы. По данным представителя полиции Рори Оваиса Муштака, состояние двоих раненых оценивается как критическое.

    "Владелец и управляющий склада скрылись, но вскоре будут задержаны", — добавил он.

    Поисковая операция с участием спасателей и военных завершена. Губернатор провинции Синд Мухаммад Зубаир выразил соболезнования погибшим и распорядился обеспечить пострадавших необходимой медицинской помощью.

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