При обрушении балкона на вечеринке в Австралии погиб человек

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В результате обрушения балкона в пригороде австралийского Мельбурна погибла женщина, ещё 18 человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает Herald Sun со ссылкой на сотрудников полиции.

Отмечается, что инцидент произошёл в одном из частных домов на вечеринке в преддверии Рождества.

В момент происшествия на балконе находилось порядка 30 человек.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.