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    При обрушении балкона на вечеринке в Австралии погиб человек

    В момент происшествия на балконе находилось порядка 30 человек

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В результате обрушения балкона в пригороде австралийского Мельбурна погибла женщина, ещё 18 человек пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает Herald Sun со ссылкой на сотрудников полиции.

    Отмечается, что инцидент произошёл в одном из частных домов на вечеринке в преддверии Рождества.

    В момент происшествия на балконе находилось порядка 30 человек.

    В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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