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СМИ: При ночном ударе по сектору Газа погибли более 100 человек

СМИ: При ночном ударе по сектору Газа погибли более 100 человек Сегодня ночью армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла очередной удар по сектору Газа.
Другие страны
18 мая 2025 г. 14:03
СМИ: При ночном ударе по сектору Газа погибли более 100 человек

В ночь на воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла очередной удар по сектору Газа, в результате чего погибли как минимум 103 человека.

Как передает Report, об этом пишет Associated Press со ссылкой на местные больницы.

В ЦАХАЛ ситуацию пока не комментировали.

По данным госпиталя Насера, при авиаударах по городу Хан-Юнис и его окрестностям погибли более 48 человек, среди которых 18 детей и 13 женщин. На севере Газы при ударе по лагерю беженцев Джабалия погибли девять человек, еще 10 погибли при другом ударе по Джабалии. Среди них, как сообщает гражданская оборона радикального палестинского движения ХАМАС, были семь детей и одна женщина.

Ранее Минздрав сектора Газа сообщил, что за прошедшие сутки погибли еще 153 человека, в больницы анклава доставили 459 раненых.

Напомним, что 16 мая ЦАХАЛ объявил о расширении сухопутной операции с целью захвата стратегических районов анклава, которые находятся под контролем ХАМАС.

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