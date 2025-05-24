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При наводнениях на юге Филиппин погибли три человека

При наводнениях на юге Филиппин погибли три человека В результате наводнений в деревнях в провинции Султан-Кударат на юге Филиппин погибли три человека.
Другие страны
24 мая 2025 г. 19:20
При наводнениях на юге Филиппин погибли три человека

В результате наводнений в деревнях в провинции Султан-Кударат на юге Филиппин погибли три человека.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщили в субботу местные власти.

Представители муниципального управления по снижению риска и управлению бетствиями сообщили, что в городе Лебак погибли 34-летняя женщина и ее 12-летняя дочь, а в городе Каламансиг погиб восьмилетний мальчик.

Многие районы на острове Минданао на юге Филиппин оказались под водой из-за продолжающихся дождей.

Во вторник Национальный совет по снижению риска и управлению бедствиями сообщил, что от наводнения в провинции Магинданао-дель-Сур пострадали почти 200 000 человек.

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