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При наводнении в Теннесси погибли десять человек

При наводнении в Теннесси погибли десять человек Как минимум 10 человек, включая двух детей, погибли в результате наводнения в штате Теннесси на востоке США.
Другие страны
22 августа 2021 г. 07:46
При наводнении в Теннесси погибли десять человек


Как минимум 10 человек, включая двух детей, погибли в результате наводнения в штате Теннесси на востоке США.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса.

По словам Дэвиса, еще 31 человек пропал без вести.

Наводнение в Теннесси спровоцировали сильные дожди, которые идут с пятницы, в некоторых городах побит рекорд по суточному количеству выпавших осадков (38,6 см). Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси объявило о третьем уровне опасности из-за наводнения и призвало жителей не ездить на машине, избегать затопленных дорог.
Национальная гвардия штата направила на помощь вертолет, в спасательных операциях задействованы также военные машины.

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