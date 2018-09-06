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    При наводнении в КНДР погибли 76 человек

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В результате наводнения на западе Северной Кореи погибли 76 человек. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.

    Еще около 75 человек числятся пропавшими без вести.

    Как отмечается, при наводнении, которое было вызвано сильными дождями, более 800 зданий были разрушены.

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