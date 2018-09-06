При наводнении в КНДР погибли 76 человек

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В результате наводнения на западе Северной Кореи погибли 76 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.
Еще около 75 человек числятся пропавшими без вести.
Как отмечается, при наводнении, которое было вызвано сильными дождями, более 800 зданий были разрушены.
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