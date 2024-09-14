При наводнении на востоке Румынии погибли четыре человека

В румынском уезде Галац из-за паводка погибли четыре человека.

В румынском уезде Галац из-за паводка погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agerpres.

Согласно информации, в результате проливных дождей и вызванных ими наводнений в данном регионе Румынии сложилась чрезвычайная ситуация.

"В уезде Галац серьезный ущерб нанесен 12 населенным пунктам и 5 тыс. хозяйств, из затопленных домов в уезде эвакуированы более 250 человек. В соседнем уезде Васлуй пострадали 5 населенных пунктов, эвакуированы 40 человек. Тяжелое положение также в уездах Арджеш, Бакэу, Бузэу, Хунедоара, Нямц, Вылча и Вранча, где затоплены дома, эвакуированы люди, перекрыты дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ряде населенных пунктов уровень воды на затопленных улицах достигает полутора метров.

По данным местных властей, в ликвидации последствий катастрофы участвуют спасатели, полицейские и жандармы, а также армейские подразделения, использующие вертолеты и надувные лодки. Местные жители утверждают, что подобного бедствия в этой зоне не было после наводнений в середине 1970-х годов.