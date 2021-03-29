О нас
Report Georgia
Аудио новости

При нападении в Южном Судане погибли 14 человек

При нападении в Южном Судане погибли 14 человек Администрация провинции начала поиски лиц, совершивших нападение
Другие страны
29 марта 2021 г. 17:11
При нападении в Южном Судане погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли, еще семь пострадали при вооруженном нападении неизвестных в Восточной Экваториальной провинции в Южном Судане. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция Eye Radio со ссылкой на местные власти.

По словам представителя губернатора провинции, группа неизвестных совершили нападение на округ Буди в воскресенье ночью, пока люди спали. Он добавил, что среди погибших были также женщины, дети и пожилые. По его словам, нападавшие расстреляли людей из АК-47.

Власти провинции на данный момент не установили, являются ли нападавшие военными или бандитами из этнической группы Топоса. По мнению представителя губернатора провинции, поводом для нападения на жителей Буди могла стать месть.

Получившие ранения в результате атаки были доставлены в местную больницу. Администрация провинции начала поиски лиц, совершивших нападение.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
26 марта 2021 г. 13:20
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
26 марта 2021 г. 10:57
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
25 марта 2021 г. 17:11
В Геранбойском районе похоронен шехид 
В Геранбойском районе похоронен шехид 
25 марта 2021 г. 16:33
Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО
Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО
25 марта 2021 г. 16:20
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
25 марта 2021 г. 14:31
Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации
Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации
25 марта 2021 г. 13:15
На месторождении ”Шафаг-Асиман обнаружены первые запасы газоконденсата
На месторождении ”Шафаг-Асиман" обнаружены первые запасы газоконденсата
24 марта 2021 г. 15:32
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей
24 марта 2021 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi