При нападении в Южном Судане погибли 14 человек

Администрация провинции начала поиски лиц, совершивших нападение

По меньшей мере 14 человек погибли, еще семь пострадали при вооруженном нападении неизвестных в Восточной Экваториальной провинции в Южном Судане. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция Eye Radio со ссылкой на местные власти.

По словам представителя губернатора провинции, группа неизвестных совершили нападение на округ Буди в воскресенье ночью, пока люди спали. Он добавил, что среди погибших были также женщины, дети и пожилые. По его словам, нападавшие расстреляли людей из АК-47.

Власти провинции на данный момент не установили, являются ли нападавшие военными или бандитами из этнической группы Топоса. По мнению представителя губернатора провинции, поводом для нападения на жителей Буди могла стать месть.

Получившие ранения в результате атаки были доставлены в местную больницу. Администрация провинции начала поиски лиц, совершивших нападение.