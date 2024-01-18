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При нападении на школу во Франции пострадали два человека

При нападении на школу во Франции пострадали два человека Учительница и ученик получили легкие ранения в результате нападения нескольких человек на школу на западе Франции.
Другие страны
18 января 2024 г. 16:31
При нападении на школу во Франции пострадали два человека

Учительница и ученик получили легкие ранения в результате нападения нескольких человек на школу на западе Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает французское издание Charente Libre.

По его информации, двое молодых людей в четверг ворвались в лицей Маргариты де Валуа в городе Ангулем (департамент Шаранта). Телеканал BFMTV в свою очередь отмечает, что проникшие в школу разыскивали одного из учеников. Они применили слезоточивый газ, в результате чего пострадал учащийся. В ситуацию попыталась вмешаться учительница, но ей дали отпор, и она получила легкие ранения.

На место прибыла полиция, которая оцепила школу для проведения эвакуации. Вскоре правоохранительные органы сообщили, что завершили операцию и заверили, что "все ученики в порядке и вернутся к занятиям после обеда".

Как отмечает телеканал, совершивших нападение злоумышленников "на территории школы больше нет".

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