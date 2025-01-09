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При нападении на президентский дворец в Чаде погибли не менее 19 человек

При нападении на президентский дворец в Чаде погибли не менее 19 человек Не менее 19 человек, в том числе 18 нападавших, погибли в ходе атаки на президентский дворец в столице Чада Нджамене.
Другие страны
9 января 2025 г. 03:09
При нападении на президентский дворец в Чаде погибли не менее 19 человек

Не менее 19 человек, в том числе 18 нападавших, погибли в ходе атаки на президентский дворец в столице Чада Нджамене.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на данные правительства Чада.

Ранее портал Tchadinfos сообщил об ожесточенной перестрелке в районе президентского дворца в центре Нджамены. По данным спецслужб, неизвестные вооруженные люди совершили нападение на дворец, но атака была решительно подавлена.

К дворцу стянуты танки и подразделения полиции. Туда же направляются жители города на митинг в поддержку президента Чада Махамата Идрисса Деби Итно.

Ранее телеканала Al Arabiya сообщал, что нападавшие являются членами террористической организации "Боко харам".

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