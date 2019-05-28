При нападении на детей в Японии погибли три человека - ОБНОВЛЕНО - 2

Два человека, в том числе один ребенок, погибли и еще 16, большинство из которых ученицы младших классов, получили ранения в японском городе Кавасаки, где во вторник мужчина с ножами напал на группу школьников и взрослых. Как объявила полиция города, сам нападавший - мужчина в возрасте старше 50-и лет - скончался в больнице, не приходя в сознание, после полученного ранения.

Инцидент произошел на автобусной остановке в небольшом парке в японском городе Кавасаки близ Токио. Мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на дожидавшихся автобуса школьников и взрослых. По последним данным, один взрослый и один ребенок погибли в результате происшествия. Еще три девочки в возрасте шести лет и 40-летняя женщина находятся в крайне тяжелом состоянии.

Японские правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося, а врачи борются за жизни пострадавших.

**04:35

Число пострадавших при нападении неизвестного с ножом в японском городе Кавасаки возросло до 19, сообщает агентство Киодо со ссылкой на службу пожарной охраны, в ведении которой в Японии находится служба скорой помощи.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство, неизвестный 50-летний мужчина ранил ножом 19 человек на автобусной остановке: двое находятся в критическом состоянии, в том числе ребенок. Среди раненых также есть дети.Полиция задержала преступника. Он ранил себя, его состояние также оценивается как критическое.На месте найдены два ножа. Подробности происшествия выясняются.

**04:05

Неизвестный ранил ножом 15 человек в японском городе Кавасаки под Токио, трое находятся в критическом состоянии, среди них один ребенок, сообщила телекомпания NHK, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Полиция задержала преступника. Он ранен. Подробности выясняются.