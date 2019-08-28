При нападении на бар в Мексике погибли 26 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В результате нападения вооружённых людей на бар в городе Коацакоалькос в мексиканском штате Веракрус погибли не менее 26 человек.
Как передаёт Report со ссылкой на AFP, ещё 11 человек получили ранения.
По данным властей, ЧП связано с конфликтами между организованными преступными группами.
Предполагается, что злоумышленники напали на бар и подожгли его, закидав "коктейлями Молотова".
Губернатор Веракруса Куитлауак Гарсия заявил, что властям удалось установить предполагаемого организатора атаки. Речь идёт о преступнике, который в июле 2019 года был задержан правоохранительными органами, но затем отпущен без предъявления обвинений.
*** 11:55
По меньшей мере 23 человека погибли и еще 13 получили тяжелые ранения в результате пожара в баре в Мексике, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
По информации генпрокуратуры штата Веракрус, инцидент произошел поздно накануне вечером в баре El Caballo Blanco, расположенном в городе Коацакоалькос в штате Веракрус.
"В результате пожара в баре погибли 23 человека - 8 женщин и 15 мужчин. Тяжелые ранения получили 13 человек", - говорится в заявлении генпрокуратуры.
В настоящее время местные власти выясняют обстоятельства случившегося и причины возникновения пожара. Также прокуратура штата пытается установить, стало ли происшествие "последствием атаки".
Местные СМИ утверждают, что пожар начался после атаки бара с применением коктейлей Молотова. На данный момент эта версия инцидента пока не была подтверждена властями.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости