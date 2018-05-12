При нападении ИГ на избирательный участок в Ираке пострадали четыре человека - ОБНОВЛЕНО

© REUTERS / Essam al-Sudani

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Четыре человека получили ранения в субботу в результате обстрела боевиками террористической группировки "Исламское государство" избирательного участка на востоке Ирака.

Как передает Report, об этом сообщила газета Al Quds Al Arabi со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

По данным издания, четыре минометных снаряда, выпущенных террористами, разорвались вблизи пункта голосования в местечке Абу-Сайда в провинции Дияла.

***11:43

Силовики в провинции Дияла рано утром в субботу ликвидировали двух террористов-смертников, планировавших атаковать один из избирательных участков на стартовавших в субботу парламентских выборах в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава комитета по безопасности местного заксобрания телеканалу "Ас-Сумария".

По его словам, планировавшие теракт радикалы были вооружены автоматическим оружием и облачены в нашпигованные взрывчаткой "пояса смертников". Террористы были уничтожены за несколько часов до начала голосования на выборах в парламент, в нескольких километрах от одного из сельских населенных пунктов провинции Дияла.