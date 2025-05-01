При нападении хуситов на правительственные силы на юге Йемена погибли двое, пострадали пять человек

Двое военнослужащих правительственных войск погибли, а пятеро получили ранения в ходе наземной атаки хуситов на позиции правительственных войск в провинции Лахдж на юге Йемена.

Двое военнослужащих правительственных войск погибли, а пятеро получили ранения в ходе наземной атаки хуситов на позиции правительственных войск в провинции Лахдж на юге Йемена.



Как передает Report, об этом сообщил Xinhua источник на условиях анонимности.

Согласно его данным, хуситы обстреляли контролируемые правительством объекты вблизи фронта Хадд-Яфеа в Лахдже с помощью реактивных гранатометов в ходе широкомасштабного наступления.

По словам чиновника, правительственные силы отреагировали на атаку, убили четверых нападавших и заставили остальных отступить.

Отметим, что хуситы, контролирующие большую часть северного Йемена, ведут борьбу с международно признанным правительством с 2014 года.