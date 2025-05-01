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При нападении хуситов на правительственные силы на юге Йемена погибли двое, пострадали пять человек

При нападении хуситов на правительственные силы на юге Йемена погибли двое, пострадали пять человек Двое военнослужащих правительственных войск погибли, а пятеро получили ранения в ходе наземной атаки хуситов на позиции правительственных войск в провинции Лахдж на юге Йемена.
Другие страны
1 мая 2025 г. 19:13
При нападении хуситов на правительственные силы на юге Йемена погибли двое, пострадали пять человек

Двое военнослужащих правительственных войск погибли, а пятеро получили ранения в ходе наземной атаки хуситов на позиции правительственных войск в провинции Лахдж на юге Йемена.

Как передает Report, об этом сообщил Xinhua источник на условиях анонимности.

Согласно его данным, хуситы обстреляли контролируемые правительством объекты вблизи фронта Хадд-Яфеа в Лахдже с помощью реактивных гранатометов в ходе широкомасштабного наступления.

По словам чиновника, правительственные силы отреагировали на атаку, убили четверых нападавших и заставили остальных отступить.

Отметим, что хуситы, контролирующие большую часть северного Йемена, ведут борьбу с международно признанным правительством с 2014 года.

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