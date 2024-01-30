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При нападении экстремистов на деревню в Нигере погибли более 20 человек

При нападении экстремистов на деревню в Нигере погибли более 20 человек По меньшей мере 22 мирных жителя были убиты в ходе нападения на деревню в регионе Тилабери на западе Нигера.
Другие страны
30 января 2024 г. 06:31
При нападении экстремистов на деревню в Нигере погибли более 20 человек

По меньшей мере 22 мирных жителя были убиты в ходе нападения на деревню в регионе Тилабери на западе Нигера.

Как передает Report, об этом сообщило AFP со ссылкой на местные источники.

Так, нападавшие приехали на 20 мотоциклах и открыли стрельбу по жителям.

Напомним, что 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Одним из решений путчистов стала денонсация военных соглашений с Францией о размещении ограниченного воинского контингента для борьбы с экстремистами. В начале сентября того же года Париж объявил о намерении вывести из африканской страны часть военной авиации.

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