При нападении «Боко Харам» на город в Нигерии погибли 15 человек

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В результате нападения боевиков «Боко Харам» на город Майдугури на северо-востоке Нигерии погибли не менее 15 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на очевидцев.

Боевики прибыли на трех грузовиках и открыли огонь из минометов неподалеку от казарм в деревне Дувари. Также сообщается о двух женщинах-смертниц, которые привели в действие взрывные устройства.

Военнослужащие открыли огонь по боевикам в попытке отразить атаку. Среди погибших есть мирные жители.

Ранее сообщалось, что боевики из исламской группировки «Боко Харам» убили 13 жителей деревни на северо-востоке Нигерии.

«Боко Харам» — радикальная группировка, действующая в Нигерии, Нигере, Чаде и Камеруне. Весной 2015 года она присоединилась к запрещенному в России террористической группировке «ИГИЛ», отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.