При нападении боевиков​ на севере Буркина-Фасо погибли 24 военных

В результате нападения боевиков на севере Буркина-Фасо погибли 24 военнослужащих.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает портал Afriquinfos.

По данным буркинийского генштаба, помимо 24 погибших, от 12 до 17 солдат пропали без вести, многие получили ранения. Кроме того, боевики увезли с собой захваченное оружие.

Командование армии заявило, что ведет масштабную воздушную и наземную операцию по поиску нападавших для их дальнейшей нейтрализации.