При нападении боевиков на отель в Афганистане погибли не менее восьми человек

Не менее восьми человек погибли и более десяти, в том числе двое детей, получили ранения в результате нападения боевиков на гостиницу в провинции Бадгиз на востоке Афганистана. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заявление официального представителя министерства внутренних дел страны Нусрата Рахими, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о четырех убитых в результате теракта.

По информации Рахими, в 12:40 по местному времени группа вооруженных людей вошла в гостиницу и открыла стрельбу. Как сообщается, на гостиницу напала группа боевиков, трое из них были уничтожены в перестрелке с силами безопасности, двое арестованы.

Ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан".