При нападении боевиков на церковь в Грозном погибли двое полицейских

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В результате нападения боевиков на прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного погибли двое сотрудников полиции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, у боевиков были обнаружены ножи и гладкоствольное ружье

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту нападения на прихожан церкви Архангела Михаила в городе Грозном. Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое сотрудников полиции ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц. Его личность устанавливается.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что четверо боевиков, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного, уничтожены в ходе спецоперации.