При нападении боевиков на базы на юге Сомали погибли десять военных

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на военные базы, расположенные на юге Сомали. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местное правительство.

По данным агентства, инцидент произошел в регионе Нижняя Шабелле. При этом также были ликвидированы 15 боевиков. "Наши солдаты убили 15 боевиков", - заявил глава региона Абдул-Кадир Мохаммед Нур Сиди (Abdulkadir Mohamed Nur Siidii).

Позже террористическая группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за нападение.