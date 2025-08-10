При массовой стрельбе в Балтиморе пострадали не менее шести человек

О нас

10 августа 2025 г. 09:37
В результате массовой стрельбы в районе Балтимора в американском штате Мэриленд огнестрельные ранения получили по меньшей мере шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

Согласно информации, стрельба началась вечером в субботу около 20:50 (04:50 по бакинскому времени воскресенья) недалеко от перекрестка авеню Сполдинг и Куинсберри. Неизвестный открыл огонь по людям, которые собрались на улице.

По словам комиссара полиции Балтимора Ричарда Уорли, в числе пострадавших пятилетняя девочка, однако, ее жизни ничего не угрожает. Правоохранитель добавил, что один из раненых, 38-летний мужчина, находится в критическом состоянии.

Личность подозреваемого не раскрывается, полиция продолжает расследование.

Версия на азербайджанском языке Baltimorda küçəyə toplaşan insanlara atəş açılıb, 6 nəfər yaralanıb

