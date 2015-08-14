При ликвидации последствий взрыва в китайском Тяньцзине спасены 32 человека

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В районе ликвидации последствий взрыва на складе в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая спасатели к 09:00 утра по местному времени обнаружили 32 выживших. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель задействованных в операции экстренных служб.

Одним из них стал 19-летний пожарный, пропавший в ночь на четверг после мощного повторного взрыва.

Напомним, что в результате взрыва на складе в портовом городе Тяньцзинь погибли по меньшей мере 50 человек, более 700 получили ранения.