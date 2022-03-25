При крушении военного самолета КНР в начале марта погибли семь членов экипажа

Не менее семи пилотов и членов экипажа погибли в результате катастрофы патрульного противолодочного самолета Y-8 Народно-освободительной армии Китая (НОАК), произошедшей в начале марта в Южно-Китайском море.

Не менее семи пилотов и членов экипажа погибли в результате катастрофы патрульного противолодочного самолета Y-8 Народно-освободительной армии Китая (НОАК), произошедшей в начале марта в Южно-Китайском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

По ее данным, на днях в ряде провинций страны прошли траурные церемонии и похороны погибших военных.

Министерство обороны КНР не подтверждала факт крушения самолета и не комментирует эту тему.

6 марта вьетнамский журналист Данг Зуан со ссылкой на источники сообщил в Twitter, что ВВС НОАК потеряли связь с самолетом Y-8, когда он пролетал 1 марта над акваторией к юго-западу от города Санья (островная провинция Хайнань). Вслед за этим НОАК объявила о проведении "военных учений" в этой зоне с целью поисково-спасательной операции.

Как отмечает газета, экипаж новейшей модели противолодочного самолета Y-8Q обычно включает до 10 человек - пилотов, операторов радарных систем и гидролокаторов, а также вооружений. По мнению опрошенных газетой экспертов, причиной катастрофы могли стать проблемы в работе двигателя при полете самолета этого типа на низких высотах.