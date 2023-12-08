При крушении вертолета ВС Гайаны у границы с Венесуэлой погибли пять военных

По меньшей мере пять военных стали жертвами крушения вертолета Сил обороны Гайаны, связь с которым была утеряна в среду, когда он находился над спорной с Венесуэлой территорией.

По меньшей мере пять военных стали жертвами крушения вертолета Сил обороны Гайаны, связь с которым была утеряна в среду, когда он находился над спорной с Венесуэлой территорией.

Как передает Report , об этом сообщил президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али.

"Мое сердце болит и тонет в печали из-за трагической гибели некоторых из наших лучших людей в военной форме. Масштаб этой потери для семей, нашей страны, Сил обороны Гайаны и меня лично неизмерим", - написал глава государства на странице в Facebook, перечислив имена всех пяти погибших.

О причинах крушения не сообщается.