О нас

При крушении вертолета ВС Гайаны у границы с Венесуэлой погибли пять военных

При крушении вертолета ВС Гайаны у границы с Венесуэлой погибли пять военных По меньшей мере пять военных стали жертвами крушения вертолета Сил обороны Гайаны, связь с которым была утеряна в среду, когда он находился над спорной с Венесуэлой территорией.
Другие страны
8 декабря 2023 г. 02:48
При крушении вертолета ВС Гайаны у границы с Венесуэлой погибли пять военных

По меньшей мере пять военных стали жертвами крушения вертолета Сил обороны Гайаны, связь с которым была утеряна в среду, когда он находился над спорной с Венесуэлой территорией.

Как передает Report, об этом сообщил президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али.

"Мое сердце болит и тонет в печали из-за трагической гибели некоторых из наших лучших людей в военной форме. Масштаб этой потери для семей, нашей страны, Сил обороны Гайаны и меня лично неизмерим", - написал глава государства на странице в Facebook, перечислив имена всех пяти погибших.

О причинах крушения не сообщается.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в Форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
7 декабря 2023 г. 19:59
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
7 декабря 2023 г. 14:15
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
7 декабря 2023 г. 13:01
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
6 декабря 2023 г. 20:35
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
6 декабря 2023 г. 14:48
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
6 декабря 2023 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
6 декабря 2023 г. 12:17
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
6 декабря 2023 г. 11:59
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
6 декабря 2023 г. 11:37
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
6 декабря 2023 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi