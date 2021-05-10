О нас
Report Georgia
Аудио новости

При крушении вертолета в Китае погибли два человека

При крушении вертолета в Китае погибли два человека На борту находились четыре члена экипажа
Другие страны
10 мая 2021 г. 16:10
При крушении вертолета в Китае погибли два человека

Пожарный вертолет потерпел крушение на юге Китая, два человека погибли, два пропали без вести.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По предварительным данным, вертолет упал в озеро Эрхай в провинции Юньнань.

На борту находились четыре члена экипажа. Спасатели смогли найти двоих, но спасти их не удалось. Поиски еще двух членов экипажа продолжаются.

В общей сложности в поисково-спасательных работах участвуют около 500 человек и 16 спасательных лодок.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çində helikopter qəzaya uğrayıb, 2 nəfər ölüb
Версия на английском языке Two die in China helicopter crash

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
8 мая 2021 г. 13:00
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
8 мая 2021 г. 11:44
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
8 мая 2021 г. 10:43
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
7 мая 2021 г. 17:45
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
7 мая 2021 г. 12:55
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
7 мая 2021 г. 11:44
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
7 мая 2021 г. 10:30
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
6 мая 2021 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi