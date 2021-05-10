При крушении вертолета в Китае погибли два человека

На борту находились четыре члена экипажа

Пожарный вертолет потерпел крушение на юге Китая, два человека погибли, два пропали без вести.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По предварительным данным, вертолет упал в озеро Эрхай в провинции Юньнань.

На борту находились четыре члена экипажа. Спасатели смогли найти двоих, но спасти их не удалось. Поиски еще двух членов экипажа продолжаются.

В общей сложности в поисково-спасательных работах участвуют около 500 человек и 16 спасательных лодок.