При крушении вертолета в Бразилии погибли шесть человек

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли в результате крушения вертолета в Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

Отмечается, что вертолет принадлежал фармацевтической компании, он вылетел утром из Итапиры в Сан-Паулу, однако через некоторое время упал на землю. Погибли два члена экипажа и четыре пассажира.

Ведется расследование.