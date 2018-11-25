При крушении вертолета в Бразилии погибли шесть человек

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Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли в результате крушения вертолета в Бразилии.
Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.
Отмечается, что вертолет принадлежал фармацевтической компании, он вылетел утром из Итапиры в Сан-Паулу, однако через некоторое время упал на землю. Погибли два члена экипажа и четыре пассажира.
Ведется расследование.
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