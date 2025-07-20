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При крушении туристического судна на севере Вьетнама погибли не менее 38 человек

При крушении туристического судна на севере Вьетнама погибли не менее 38 человек Спасательные службы обнаружили тела еще четырех человек, погибших в результате крушения туристического судна в заливе Халонг Южно-Китайского моря в северной части Вьетнама, после чего общее число жертв трагедии достигло 38.
Другие страны
20 июля 2025 г. 06:51
При крушении туристического судна на севере Вьетнама погибли не менее 38 человек

Спасательные службы обнаружили тела еще четырех человек, погибших в результате крушения туристического судна в заливе Халонг Южно-Китайского моря в северной части Вьетнама, после чего общее число жертв трагедии достигло 38.

Об этом Report сообщает со ссылкой на новостной портал VTC.

К 7 часам утра (04:00 по бакинскому времени) 20 июля поступила информация из оперативного штаба о том, что пять человек все еще числятся пропавшими без вести.

Вьетнамское информационное агентство сообщило, что 10 человек были спасены. Поисково-спасательные работы на месте крушения корабля продолжались всю ночь в неблагоприятных погодных условиях при сильном ветре и дожде. Для участия в поисках погибших и пострадавших было мобилизовано около 1 тыс. человек, в том числе 30 водолазов. Затонувший корабль был отбуксирован к берегу.

Согласно официальной информации, на круизном судне с бортовым номером QN-7105 находились 53 человека, в том числе 48 туристов и 5 членов экипажа. Все они - граждане Вьетнама. По данным портовых властей провинции Куангнинь, к юрисдикции которой относится Халонг, пассажирами затонувшего судна были жители Ханоя, приехавшие вместе с семьями в туристическую поездку в Халонг.

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Версия на азербайджанском языке Vyetnamda turist gəmisinin batması nəticəsində 38 nəfər ölüb

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