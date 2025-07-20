При крушении туристического судна на севере Вьетнама погибли не менее 38 человек

Спасательные службы обнаружили тела еще четырех человек, погибших в результате крушения туристического судна в заливе Халонг Южно-Китайского моря в северной части Вьетнама, после чего общее число жертв трагедии достигло 38.

Спасательные службы обнаружили тела еще четырех человек, погибших в результате крушения туристического судна в заливе Халонг Южно-Китайского моря в северной части Вьетнама, после чего общее число жертв трагедии достигло 38.

Об этом Report сообщает со ссылкой на новостной портал VTC.

К 7 часам утра (04:00 по бакинскому времени) 20 июля поступила информация из оперативного штаба о том, что пять человек все еще числятся пропавшими без вести.

Вьетнамское информационное агентство сообщило, что 10 человек были спасены. Поисково-спасательные работы на месте крушения корабля продолжались всю ночь в неблагоприятных погодных условиях при сильном ветре и дожде. Для участия в поисках погибших и пострадавших было мобилизовано около 1 тыс. человек, в том числе 30 водолазов. Затонувший корабль был отбуксирован к берегу.

Согласно официальной информации, на круизном судне с бортовым номером QN-7105 находились 53 человека, в том числе 48 туристов и 5 членов экипажа. Все они - граждане Вьетнама. По данным портовых властей провинции Куангнинь, к юрисдикции которой относится Халонг, пассажирами затонувшего судна были жители Ханоя, приехавшие вместе с семьями в туристическую поездку в Халонг.