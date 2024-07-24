При крушении судна с мигрантами у побережья Мавритании погибли 15 человек

У побережья Мавритании в результате крушения судна с африканскими мигрантами погибли не менее 15 человек.

У побережья Мавритании в результате крушения судна с африканскими мигрантами погибли не менее 15 человек.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном коммюнике Международной организации по миграции (МОМ).

По ее данным, около 300 человек сели в лодку на побережье Гамбии и провели семь дней в водах Атлантического океана, прежде чем 22 июля 2024 года судно перевернулось недалеко от столицы Мавритании - Нуакшота.

"Подтверждена гибель 15 человек. Береговая охрана Мавритании спасла 120 человек. Поиск пропавших без вести продолжается. Десять человек из числа выживших срочно направлены в больницы для оказания медицинской помощи", - сообщили в МОМ.

Отмечается, что крушение близ берегов Мавритании произошло "на фоне растущей миграции по западноатлантическому маршруту, где многие мигранты предпринимают опасные путешествия в поисках лучших возможностей или во избежание трудных ситуаций в странах своего происхождения".