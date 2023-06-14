При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 78 человек

По меньшей мере 78 человек погибло при крушении судна с мигрантами у берегов Греции, произошедшем вечером во вторник. Более 100 пассажиров судна были спасены. Выжившие были доставлены в город Каламата.

По меньшей мере 78 человек погибло при крушении судна с мигрантами у берегов Греции, произошедшем вечером во вторник. Более 100 пассажиров судна были спасены. Выжившие были доставлены в город Каламата.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные греческой береговой охраны. Отмечается, что это крушение с максимальным количеством жертв с начала года в Греции и одно из крупнейших — в Европе.

Всего на судне было, по разным данным, от 400 до 700 человек, так что многие до сих пор находятся в море. В пресс-службе администрации периферии Пелопоннес заявили, что опасаются существенного роста числа погибших. СМИ пишут, что большинство пассажиров судна составляли мужчины из Афганистана, Сирии, Египта и Пакистана. Они плыли из Ливии в Италию.