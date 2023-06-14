О нас

При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 78 человек

При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 78 человек По меньшей мере 78 человек погибло при крушении судна с мигрантами у берегов Греции, произошедшем вечером во вторник. Более 100 пассажиров судна были спасены. Выжившие были доставлены в город Каламата.
Другие страны
14 июня 2023 г. 20:31
При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 78 человек

По меньшей мере 78 человек погибло при крушении судна с мигрантами у берегов Греции, произошедшем вечером во вторник. Более 100 пассажиров судна были спасены. Выжившие были доставлены в город Каламата.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные греческой береговой охраны. Отмечается, что это крушение с максимальным количеством жертв с начала года в Греции и одно из крупнейших — в Европе.

Всего на судне было, по разным данным, от 400 до 700 человек, так что многие до сих пор находятся в море. В пресс-службе администрации периферии Пелопоннес заявили, что опасаются существенного роста числа погибших. СМИ пишут, что большинство пассажиров судна составляли мужчины из Афганистана, Сирии, Египта и Пакистана. Они плыли из Ливии в Италию.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Глава ИВ Губинского района освобожден от занимаемой должности
Глава ИВ Губинского района освобожден от занимаемой должности
14 июня 2023 г. 20:19
Президент Ильхам Алиев принял Бинали Йылдырыма
Президент Ильхам Алиев принял Бинали Йылдырыма
14 июня 2023 г. 14:12
По итогам специального заседания Милли Меджлиса принято заявление в связи со 100-летием Гейдара Алиева
По итогам специального заседания Милли Меджлиса принято заявление в связи со 100-летием Гейдара Алиева
14 июня 2023 г. 14:10
На этой неделе 1 440 азербайджанских паломников совершат хадж
На этой неделе 1 440 азербайджанских паломников совершат хадж
14 июня 2023 г. 12:33
Сахиба Гафарова: Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу государственной независимости Азербайджана
Сахиба Гафарова: Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу государственной независимости Азербайджана
14 июня 2023 г. 10:31
Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
13 июня 2023 г. 22:46
Турецкий эксперт в эфире Haber Global: Наша цель - открыть генконсульство и в Ханкенди
Турецкий эксперт в эфире Haber Global: Наша цель - открыть генконсульство и в Ханкенди
13 июня 2023 г. 17:58
Турецкий политолог: За укрепляющееся азербайджано-турецкое братство мы обязаны лидерским качествам Эрдогана и Алиева 
Турецкий политолог: За укрепляющееся азербайджано-турецкое братство мы обязаны лидерским качествам Эрдогана и Алиева 
13 июня 2023 г. 17:32
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением
13 июня 2023 г. 15:50
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память шехидов
ФотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память шехидов
13 июня 2023 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi