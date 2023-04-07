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При крушении самолета в США погиб топ-менеджер Raytheon Technologies

При крушении самолета в США погиб топ-менеджер Raytheon Technologies В США при крушении самолета во Флориде погиб топ-менеджер одного из крупнейшего производителя оружия Raytheon Technologies Джефф Лампкин.
Другие страны
7 апреля 2023 г. 03:41
При крушении самолета в США погиб топ-менеджер Raytheon Technologies

В США при крушении самолета во Флориде погиб топ-менеджер одного из крупнейшего производителя оружия Raytheon Technologies Джефф Лампкин.

Как передает Report, об этом сообщает газета Daily Mail.

Легкомоторный самолет Piper PA-32 разбился на побережье Мексиканского залива. На месте крушения спасатели обнаружили тела двух мужчин и двух женщин. Позже стало известно, что одним из погибших был заместитель директора компании Raytheon Джефф Лампкин. Вместе с ним разбилась и его супруга Петти.

Отметим, что корпорация вместе с Boeing и Lockheed Martin стабильно входит в "большую тройку" изготовителей вооружения и военной техники — крупнейших подрядчиков военно-промышленного комплекса США.

Более 90 % доходов компании в разное время поступали от оборонных заказов. Является разработчиком ЗРК "Пэтриот", производителем КР "Томагавк", ПЗРК "Стингер" и многих других образцов вооружения. Производит широкий ассортимент продукции, от карманных радиостанций, GPS-навигаторов и тепловизионных очков до самолётов и ракетно-космической техники.

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