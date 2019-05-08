При крушении самолета в Мьянме пострадали 15 человек - ОБНОВЛЕНО

Во время крушения самолета авиакомпании Biman Airlines в аэропорту Мьянмы пострадали 15 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает The Daily Star со ссылкой на местные власти.

Всех раненых госпитализировали. Их жизням ничего не угрожает.

Незначительные повреждения получили все 33 человека, находившиеся на борту, включая членов экипажа.

После инцидента самолет развалился на три части.

По данным Biman Airlines, на борту находилось 28 пассажиров.

Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал в международном аэропорту Янгон в Мьянме.

Как передает Report, об этом в среду сообщает агентство The Myanmar Times, в распоряжении которой оказались снимки лежащего на траве воздушного судна.

Информации о пострадавших не поступало.

По предварительной информации, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На данный момент аэропорт закрыт на взлет и посадку до выяснения причин катастрофы.