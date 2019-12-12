При крушении самолета в Канаде погибли три человека - ОБНОВЛЕНО

Жертвами катастрофы небольшого самолета, который разбился в западной канадской провинции Британская Колумбия, стали три человека.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CTV, согласно опубликованной ранее информации, на острове Габриола, который находится примерно в 15 км от крупного города Нанаймо, в труднодоступной местности упал самолет. На месте происшествия вспыхнул сильный пожар. В настоящее время установлено, что на борту двухмоторного Piper Aerostar находились три человека. Все они погибли.

Самолет следовал из города Фресно (американский штат Калифорния) в Нанаймо. Причины катастрофы устанавливаются.

*** 20:20

Небольшой самолет разбился во вторник в провинции Британская Колумбия в Канаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел на острове Габриола, который находится примерно в 15 км от крупного города Нанаймо. На месте работают спасатели. На данный момент известно, что все находившиеся в самолете люди погибли.

Специалисты сейчас устанавливают все обстоятельства катастрофы, а также число погибших. Самолет разбился в труднодоступной лесной местности.