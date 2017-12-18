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    При крушении самолета в Канаде погиб пилот

    Во время полета связь с бортом была потеряна

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Пилот малого самолета погиб при крушении воздушного судна в лесах канадской провинции Манитоба.

    Как передает Report со ссылкой на канал CBС, за штурвалом самолета, принадлежавшего компании Piper, находился 60-летний мужчина, вылетевший из города Гиллам, находящегося в северной части региона, и отправлявшийся в населенный пункт Аргайл на юге провинции.

    На борту самолета пилот был один, во время полета связь с бортом была потеряна. Обломки самолета нашли в лесах около аэропорта города Болдер недалеко от пункта назначения в плане полета самолета.

    Управление транспортной безопасности Канады начало расследование.

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