При крушении самолета в Канаде погиб пилот

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Пилот малого самолета погиб при крушении воздушного судна в лесах канадской провинции Манитоба.

Как передает Report со ссылкой на канал CBС, за штурвалом самолета, принадлежавшего компании Piper, находился 60-летний мужчина, вылетевший из города Гиллам, находящегося в северной части региона, и отправлявшийся в населенный пункт Аргайл на юге провинции.

На борту самолета пилот был один, во время полета связь с бортом была потеряна. Обломки самолета нашли в лесах около аэропорта города Болдер недалеко от пункта назначения в плане полета самолета.

Управление транспортной безопасности Канады начало расследование.