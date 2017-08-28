 Наверх
    Закрыть фоторежим

    При крушении самолета в Джорджии погибли три человека

    Крушение произошло в округе Брайан

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Небольшой самолет потерпел крушение в американском штате Джорджия, три человека погибли.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал WTOC.

    По данным портала, крушение произошло в округе Брайан на востоке штата, на борту самолета было три человека, включая пилота. Самолет совершал полет из города Саванна в округ Кобб. Отмечается, что самолет упал в лесной зоне, из-за чего спасателям трудно пробраться на место аварии.

    Авиадиспетчерская служба ранее потеряла связь с воздушным судном. Пока причина аварии неизвестна.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi