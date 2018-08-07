При крушении самолёта на Аляске погибли четыре человека

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли при крушении самолёта в американском штате Аляска.

Как передает Report, об этом сообщает газета Anchorage Daily News со ссылкой на Службу национальных парков США.

Инцидент произошёл к юго-западу от горы Денали. По уточнённым данным, погибшие пассажиры являлись гражданами Польши.

По словам представителя Службы парков, неблагоприятные погодные условия усложняют поиск пятого пассажира.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.