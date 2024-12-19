При крушении поезда Мурманск - Санкт-Петербург пострадал 31 человек

Число пострадавших в результате происшествия с поездом Мурманск - Санкт-Петербург выросло до 31 человека, в том числе 5 детей.

Число пострадавших в результате происшествия с поездом Мурманск - Санкт-Петербург выросло до 31 человека, в том числе 5 детей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

"По уточненной информации, в результате происшествия с поездом №11 Мурманск - Санкт-Петербург 18 декабря пострадал 31 человек, 5 из них дети. Госпитализированы 14 человек, из них 4 человека в тяжелом состоянии. Погибших - двое", - говорится в сообщении.

Компания сообщила, что готова предоставить возможность бесплатного лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях.

Ранее сообщалось, что грузовой состав столкнулся 18 декабря в 16:15 мск с пассажирским поездом Мурманск - Санкт-Петербург в Кандалакшском районе Мурманской области.